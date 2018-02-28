Сім ОТГ отримали у власність землі сільгосппризначення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Перші сім об’єднаних територіальних громад отримали у власність землі сільськогосподарського призначення, передає УНН з посиланням на повідомлення Держгеокадастру.
“Кабінет Міністрів України в рамках поглиблення децентралізації передав землю сільгосппризначення поза межами населених пунктів першим семи об’єднаним територіальним громадам”, — сказано у повідомленні.
Земельні ділянки загальною площею 7 810,93 га у комунальну власність отримали:
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- Городищенська сільська ОТГ Луцького району Волинської області (926,48 га);
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- Гірсівська сільська ОТГ та Приазовська селищна ОТГ Приазовського району Запорізької області (798,48 га та 705,16 га відповідно);
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- Смирновська сільська ОТГ Більмацького району Запорізької області (1 568,74 га);
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- Помічнянська міська ОТГ Добровеличківського району Кіровоградської області (70,57 га);
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- Оболонська сільська ОТГ Семенівського району Полтавської області (2 950,42 га);
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- Наталинська сільська ОТГ Красноградського району Харківської області (791,08 га).
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Коментуючи процес, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що реформа децентралізації розпочалася рівно 4 роки тому. Протягом цього часу процес став незворотнім, передача фінансових та адміністративних повноважень закріплена законодавчо.
Як уточнив він, процес передачі земель має завершитись до кінця поточного року.
Нагадаємо, 99% громад уклали з головними управліннями Держгеокадастру в своїх областях меморандуми про співпрацю при здійсненні заходів щодо передачі сільгоспземель державної власності у комунальну.