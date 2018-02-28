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Сім ОТГ отримали у власність землі сільгосппризначення

Сім ОТГ отримали у власність землі сільгосппризначення

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Перші сім об’єднаних територіальних громад отримали у власність землі сільськогосподарського призначення, передає УНН з посиланням на повідомлення Держгеокадастру.

“Кабінет Міністрів України в рамках поглиблення децентралізації передав землю сільгосппризначення поза межами населених пунктів першим семи об’єднаним територіальним громадам”, — сказано у повідомленні.

Земельні ділянки загальною площею 7 810,93 га у комунальну власність отримали:

  • Городищенська сільська ОТГ Луцького району Волинської області (926,48 га);
  • Гірсівська сільська ОТГ та Приазовська селищна ОТГ Приазовського району Запорізької області (798,48 га та 705,16 га відповідно);
  • Смирновська сільська ОТГ Більмацького району Запорізької області (1 568,74 га);
  • Помічнянська міська ОТГ Добровеличківського району Кіровоградської області (70,57 га);
  • Оболонська сільська ОТГ Семенівського району Полтавської області (2 950,42 га);
  • Наталинська сільська ОТГ Красноградського району Харківської області (791,08 га).

Коментуючи процес, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що реформа децентралізації розпочалася рівно 4 роки тому. Протягом цього часу процес став незворотнім, передача фінансових та адміністративних повноважень закріплена законодавчо.

Як уточнив він, процес передачі земель має завершитись до кінця поточного року.

Нагадаємо, 99% громад уклали з головними управліннями Держгеокадастру в своїх областях меморандуми про співпрацю при здійсненні заходів щодо передачі сільгоспземель державної власності у комунальну.

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