Семь очков Михайлюка не спасли "Торонто" от второго поражения в сезоне НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Свингмен сборной Украины Святослав Михайлюк провел поединок в НБА за “Торонто Рэпторс” против “Даллас Маверикс”, передает корреспондент УНН.
Детали
Матч начался для канадцев очень удачно с рывка 16:2, но удержать такой задел хозяевам не удалось.
Украинец в первой четверти попал трехочковый бросок, а к большому перерыву получил удар головой о голову форварда Кристапса Порзингиса и забил еще один штрафной. Общий задел составил 7 очков (2/5 трехочковых, 1/2 штрафных), сделал 6 подборов, отдал 3 передачи, сделал 1 перехват, допустил 1 потерю за 18 минут 43 секунды.
Дополнение
Имея одну победу в трех матчах “Торонто” пока занимает 11 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.