Сім очок Михайлюка не врятували "Торонто" від другої поразки в сезоні НБА

Деталі

Матч розпочався для канадців напрочуд вдало із ривка 16:2, але втримати такий заділ господарям не вдалося.

Українець у першій чверті влучив триочковий кидок, а до великої перерви отримав удар головою об голову форварда Крістапса Порзінгіса та забив ще один штрафний. Загальний доробок склав 7 очок (2/5 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 6 підбирань, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення, припустився 1 втрати за 18 хвилин 43 секунди.

Доповнення

Маючи одну перемогу в трьох матчах “Торонто” наразі займає 11 сходинку у турнірній таблиці Східної конференції.