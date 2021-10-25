Сельсовет под Одессой потратит 73 миллиона гривен на стадион
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Визирский сельсовет Лиманского района Одесской области выступает заказчиком строительства на территории территориальной громады стадиона. Его стоимость составит 73 млн грн. Как передает УНН, информация о закупке размещена в системе Prozorro.
Детали
Согласно опубликованной тендерной документации, исполнитель работ должен разобрать существующее здание и построить на его месте стадион с газонным покрытием, беговыми и пешеходными дорожками, площадками для тренировок и теннисным кортом.
Проект предусматривает установку электронного табло, строительство трибун и раздевалок, а также проведение всех необходимых коммуникаций: хозяйственного и питьевого водопровода, отопления, канализации, электричества.
Прием предложений продлится до 8 ноября, аукцион состоится на следующий день.
Победитель тендера должен выполнить работы до конца 2024 года.
По данным переписи 2001 года, в селе Визирка проживает 1175 жителей. На территории Визирской ОТГ находятся предприятия, связанные портом “Южный”. Главная улица села Визирка носит имя Алексея Ставницера, основателя компании ТИС — крупнейшего налогоплательщика Одесской области.