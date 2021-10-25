Сільрада під Одесою витратить 73 мільйони гривень на стадіон

Деталі

Згідно з опублікованою тендерною документацією, виконавець робіт повинен розібрати існуючу будівлю і побудувати на її місці стадіон з газонним покриттям, біговими і пішохідними доріжками, майданчиками для тренувань і тенісним кортом.

Проект передбачає установку електронного табло, будівництво трибун і роздягалень, а також проведення всіх необхідних комунікацій: господарського і питного водопроводу, опалення, каналізації, електрики.

Прийом пропозицій триватиме до 8 листопада, аукціон відбудеться на наступний день.

Переможець тендеру повинен виконати роботи до кінця 2024 року.

За даними перепису 2001 року, в селі Визирка проживає 1175 жителів. На території Візірской ОТГ знаходяться підприємства, пов'язані портом "Південний". Головна вулиця села Визирка носить ім'я Олексія Ставніцера, засновника компанії ТІС - найбільшого платника податків Одеської області.