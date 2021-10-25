Сільрада під Одесою витратить 73 мільйони гривень на стадіон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Визирська сільрада Лиманського району Одеської області виступає замовником будівництва на території територіальної громади стадіону. Його вартість складе 73 млн грн. Як передає УНН, інформація про закупівлю розміщена в системі Prozorro.
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Згідно з опублікованою тендерною документацією, виконавець робіт повинен розібрати існуючу будівлю і побудувати на її місці стадіон з газонним покриттям, біговими і пішохідними доріжками, майданчиками для тренувань і тенісним кортом.
Проект передбачає установку електронного табло, будівництво трибун і роздягалень, а також проведення всіх необхідних комунікацій: господарського і питного водопроводу, опалення, каналізації, електрики.
Прийом пропозицій триватиме до 8 листопада, аукціон відбудеться на наступний день.
Переможець тендеру повинен виконати роботи до кінця 2024 року.
За даними перепису 2001 року, в селі Визирка проживає 1175 жителів. На території Візірской ОТГ знаходяться підприємства, пов'язані портом "Південний". Головна вулиця села Визирка носить ім'я Олексія Ставніцера, засновника компанії ТІС - найбільшого платника податків Одеської області.