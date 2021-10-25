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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Сільрада під Одесою витратить 73 мільйони гривень на стадіон

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Визирська сільрада Лиманського району Одеської області виступає замовником будівництва на території територіальної громади стадіону. Його вартість складе 73 млн грн. Як передає УНН, інформація про закупівлю розміщена в системі Prozorro.

Сільрада під Одесою витратить 73 мільйони гривень на стадіон

Деталі

Згідно з опублікованою тендерною документацією, виконавець робіт повинен розібрати існуючу будівлю і побудувати на її місці стадіон з газонним покриттям, біговими і пішохідними доріжками, майданчиками для тренувань і тенісним кортом.

Проект передбачає установку електронного табло, будівництво трибун і роздягалень, а також проведення всіх необхідних комунікацій: господарського і питного водопроводу, опалення, каналізації, електрики.

Прийом пропозицій триватиме до 8 листопада, аукціон відбудеться на наступний день.
Переможець тендеру повинен виконати роботи до кінця 2024 року.

За даними перепису 2001 року, в селі Визирка проживає 1175 жителів. На території Візірской ОТГ знаходяться підприємства, пов'язані портом "Південний". Головна вулиця села Визирка носить ім'я Олексія Ставніцера, засновника компанії ТІС - найбільшого платника податків Одеської області.

Українські Національні Новини

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