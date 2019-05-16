Силовики снова пришли в дом лидера крымскотатарского народа Джемилева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Вчера, 15 мая, днем в Бахчисарае российские оккупанты-участковые полицейские снова пришли в дом, где проживает супруга лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар Джемилева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
“15 мая 2019 года днем в Бахчисарае российские оккупанты — участковые полицейские посещали дома крымских татар и опрашивали их жителей, сверяясь с имеющимися у них списками. При этом, участковая 6-го микрорайона Екатерина Яхова зашла в дом, где проживает супруга лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева г-жа Сафинар Джемилева. В момент прихода участковой Яховой в доме Сафинар ханум был лишь ее взрослый сын Эльдар, приемный сын Мустафа Агъа”, — пишет Чубаров.
По словам Чубарова, участковая российской оккупационной полиции Екатерина Яхова выяснила личные данные Эльдара, сверила записанные ею данные под личную подпись опрошенного.
На вопрос Эльдара, в чем причина ее прихода, Яхова ему некий список, в который были включены несколько десятков фамилий, заявив при этом, что все они, включая Эльдара, подозреваются в причастности к террористической деятельности.
Чубаров не исключает, что российские оккупанты готовят новые масштабные провокации в отношении крымских татар.
“Мы просим крымскотатарских активистов, адвокатов, гражданских журналистов в Крыму тщательно мониторить ситуацию накануне и в день 18 мая — Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Не исключено, что российские оккупанты готовят новые масштабные провокации в отношении крымских татар”, — добавил он.
Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал проведение развлекательных мероприятий в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, которое в этом году совпадает с Днем Европы.
Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 18 мая на всей территории Украины и на территории аннексированного Россией Крыма в 12:00 будет объявлено минуту молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.