Чубаров закликав КМДА проявити повагу до трагедії кримськотатарського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував проведення розважальних заходів у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, який в цьому році збігається з Днем Європи. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Меджліс кримськотатарського народу закликає Кабінет Міністрів України, органи місцевої виконавчої влади, громадські та політичні організації з повагою поставитися до пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, керуватися Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року № 792-VIII "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - написав Чубаров.
Також він зазначив, що Кабінету Міністрів України необхідно вжити термінових заходів, спрямованих на забезпечення поваги як до пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, так і до пам'яті жертв політичних репресій.
Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня на всій території України та на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.