Чубаров закликав КМДА проявити повагу до трагедії кримськотатарського народу

КИЇВ. 13 травня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував проведення розважальних заходів у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, який в цьому році збігається з Днем Європи. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.