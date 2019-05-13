Чубаров призвал КГГА проявить уважение к трагедии крымскотатарского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал проведение развлекательных мероприятий в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, которое в этом году совпадает с Днем Европы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Меджлис крымскотатарского народа призывает Кабинет Министров Украины, органы местной исполнительной власти, общественные и политические организации с уважением отнестись к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, руководствоваться Постановлением Верховной Рады Украины от 12 ноября 2015 № 792-VIII "О признании геноцида крымскотатарского народа", - написал Чубаров.
Также он отметил, что Кабинету Министров Украины необходимо принять срочные меры, направленные на обеспечение уважения как к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, так и к памяти жертв политических репрессий.
Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 18 мая на всей территории Украины и на территории аннексированного Россией Крыма в 12:00 будет объявлено минуту молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.