Силовики знову прийшли в будинок лідера кримськотатарського народу Джемілєва

"15 травня 2019 року вдень в Бахчисараї російські окупанти-дільничні поліцейські відвідували будинки кримських татар і опитували їх жителів, звіряючись з наявними у них списками. При цьому, дільнична 6-го мікрорайону Катерина Яховах зайшла в будинок, де проживає дружина лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва пані Сафінар Джемілєва. У момент приходу дільничної Яховах в будинку Сафінар ханум був лише її дорослий син Ельдар, прийомний син Мустафа Аг'а", - пише Чубаров.

За словами Чубарова, дільнична російської окупаційної поліції Катерина Яховах з'ясувала особисті дані Ельдара, звірила записані нею дані під особистий підпис опитаного.

На питання Ельдара, в чому причина її приходу, Яхова йому якийсь список, в який були включені кілька десятків прізвищ, заявивши при цьому, що всі вони, включаючи Ельдара, підозрюються в причетності до терористичної діяльності.

Чубаров не виключає, що російські окупанти готують нові масштабні провокації щодо кримських татар.

"Ми просимо кримськотатарських активістів, адвокатів, цивільних журналістів у Криму ретельно моніторити ситуацію напередодні і в день 18 травня - Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Не виключено, що російські окупанти готують нові масштабні провокації щодо кримських татар", - додав він.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував проведення розважальних заходів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, яке в цьому році збігається з Днем Європи.



Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня на всій території України і на території включеного Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.