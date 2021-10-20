Служба безопасности Украины задержала топчиновника оккупационной власти Крыма, который способствовал милитаризации полуострова.
В России силовики вломились в дом общественной активистки через поддержку крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В России в Санкт-Петербурге силовики пришли с обыском к общественной активистке Ольге Смирновой по делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК) через пикет в поддержку крымских татар. Об этом сообщает “OVD-Инфо”, пишет УНН.
Детали
По данным правозащитников, бойцы ОМОНа выбили дверь в ее квартиру.
В постановлении о возбуждении дела указанный пикет в городе Кудрово от 18 августа. Это был ежемесячный пикет, в котором участвовали Владимир Шипицын, Асан Мумджи, Илья Ткаченко, Татьяна Сичкарева, Ильяс Эшреф и Ольга Смирнова в рамках бессрочной инициативы “Стратегия-18”.
Во время акции на них напал неизвестный и облил газом из баллончика. После этого мужчина вызвал полицию, заявив, что активисты пикетировали все вместе, держа друг плакат. Приехав полицейские задержали всех. По данным “OVD-Инфо”, в отделе правоохранители угрожали составить задержанных протоколы не только по статье 20.2 КоАП, но и по статье о демонстрации запрещенной символики (статья 20.3 КоАП) из символики Меджлиса крымскотатарского народа на флагах. Всеволожский городской суд 21 сентября приостановил дело.
Напомним
В течение 11 октября в оккупированном Россией Крыму задержали 20 крымских татар, нескольких пожилых людей к вечеру отпустили.