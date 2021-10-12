В окупованому Росією Криму затримують татар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Протягом дня в окупованому Росією Криму затримали 20 кримських татар, кількох літніх людей до вечора відпустили. Про це інформують на сторінці "Кримська солідарність", пише УНН.
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Вранці 11 жовтня так звана поліція розігнала десятки слухачів, які зібралися біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі на апеляційне засідання у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір".
15 осіб були доставлені в РВВС в Сімферополі, серед яких був батько політв'язня Рустема Емірусеінова. Увечері стало відомо про ще 5 затриманих, які приїхали до РВВС з'ясувати долю затриманих вранці.
Пізно ввечері п'ятьох літніх кримських татар відпустили з поліції під зобов'язання про явку на суд. А всім, хто залишилися, складають адміністративні протоколи за "організацію масового перебування громадян в громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку"
Відзначається, що люди прийшли в суд з дотриманням карантинних обмежень, вони стояли в масках і вздовж дороги близько 100 метрів.
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