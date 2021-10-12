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В окупованому Росією Криму затримують татар

В окупованому Росією Криму затримують татар

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Протягом дня в окупованому Росією Криму затримали 20 кримських татар, кількох літніх людей до вечора відпустили. Про це інформують на сторінці "Кримська солідарність", пише УНН.

Деталі

Вранці 11 жовтня так звана поліція розігнала десятки слухачів, які зібралися біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі на апеляційне засідання у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір".

15 осіб були доставлені в РВВС в Сімферополі, серед яких був батько політв'язня Рустема Емірусеінова. Увечері стало відомо про ще 5 затриманих, які приїхали до РВВС з'ясувати долю затриманих вранці.

Пізно ввечері п'ятьох літніх кримських татар відпустили з поліції під зобов'язання про явку на суд. А всім, хто залишилися, складають адміністративні протоколи за "організацію масового перебування громадян в громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку"

Відзначається, що люди прийшли в суд з дотриманням карантинних обмежень, вони стояли в масках і вздовж дороги близько 100 метрів.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала топчиновника окупаційної влади Криму, який сприяв мілітаризації півострова.

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