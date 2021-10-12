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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112582 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 124908 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109564 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108386 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136897 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121427 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161005 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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В оккупированном Россией Крыма задерживают татар

В оккупированном Россией Крыма задерживают татар

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В течение дня в оккупированном Россией Крыму задержали 20 крымских татар, нескольких пожилых людей к вечеру отпустили. Об этом информируют на странице “Крымская солидарность”, пишет УНН.

Детали

Утром 11 октября так называемая полиция разогнала десятки слушателей, собравшихся у здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе на апелляционное заседание по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир".

15 человек были доставлены в РОВД в Симферополе, среди которых был отец политзаключенного Рустема Емирусеинова. Вечером стало известно о еще 5 задержанных, которые приехали в РОВД выяснить судьбу задержанных утром.

Поздно вечером пять летних крымских татар отпустили из полиции под обязательство о явке на суд. А всем, кто остались, составляют административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"

Отмечается, что люди пришли в суд с соблюдением карантинных ограничений, они стояли в масках и вдоль дороги около 100 метров.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала топчиновника оккупационной власти Крыма, который способствовал милитаризации полуострова.

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