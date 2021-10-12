В оккупированном Россией Крыма задерживают татар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В течение дня в оккупированном Россией Крыму задержали 20 крымских татар, нескольких пожилых людей к вечеру отпустили. Об этом информируют на странице “Крымская солидарность”, пишет УНН.
Детали
Утром 11 октября так называемая полиция разогнала десятки слушателей, собравшихся у здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе на апелляционное заседание по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир".
15 человек были доставлены в РОВД в Симферополе, среди которых был отец политзаключенного Рустема Емирусеинова. Вечером стало известно о еще 5 задержанных, которые приехали в РОВД выяснить судьбу задержанных утром.
Поздно вечером пять летних крымских татар отпустили из полиции под обязательство о явке на суд. А всем, кто остались, составляют административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"
Отмечается, что люди пришли в суд с соблюдением карантинных ограничений, они стояли в масках и вдоль дороги около 100 метров.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала топчиновника оккупационной власти Крыма, который способствовал милитаризации полуострова.