У Росії силовики вломилися в дім громадської активістки через підтримку кримських татар

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За даними правозахисників, бійці ОМОНу вибили двері в її квартиру.

В постанові про порушення справи вказаний пікет в місті Кудрово від 18 серпня. Це був щомісячний пікет, в якому брали участь Володимир Шипіцин, Асан Мумджі, Ілля Ткаченко, Тетяна Січкарева, Ільяс Ешреф і Ольга Смирнова в рамках безстрокової ініціативи “Стратегія-18”.

Під час акції на них напав невідомий і облив газом з балончика. Після цього чоловік викликав поліцію, заявивши, що активісти пікетували всі разом, тримаючи один плакат. Приїхавши поліцейські затримали всіх. За даними “OVD—Інфо”, у відділі правоохоронці погрожували скласти на затриманих протоколи не тільки за статтею 20.2 КоАП, а й за статтею про демонстрацію забороненої символіки (стаття 20.3 КоАП) через символіки Меджлісу кримськотатарського народу на прапорах. Всеволожский міський суд 21 вересня припинив справу.

Нагадаємо

Протягом 11 жовтня в окупованому Росією Криму затримали 20 кримських татар, кількох літніх людей до вечора відпустили.