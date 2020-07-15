Силовики поздравили украинских миротворцев с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Руководство Министерства обороны и Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, а также Служба безопасности Украины поздравили украинских миротворцев с профессиональным праздником, передает УНН.
"Участие украинских миротворцев в международных операциях по поддержанию мира и безопасности на разных континентах планеты способствует росту авторитета нашего государства и его признанию на международной арене. Мирные жители в странах Европы, Средней Азии, Центральной Америки и Африки знают и помнят о вашей доблести и профессионализме, мужестве и миролюбии", - отметил глава МОУ Андрей Таран, поздравление которого обнародовано на сайте ведомства.
Поздравил украинских бойцов и Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
"Ваш высокий авторитет и усердие высоко оцениваются международным сообществом и подтверждено во время выполнения задач в составе многонациональных сил НАТО "СДК" в Косово, Республика Сербия и Миссии ООН по стабилизации в Демократической республике Конго. Уверен, что Вы и в дальнейшем будете достойно нести Государственный Флаг Украина за ее пределами, а Ваши профессионализм и высокие морально-деловые качества будут служить весомым фактором установления мира и взаимопонимания между народами", - сказал он в видеообращении, обнародованном Командованием.
Поздравление миротворцам выразили и в украинской Службе безопасности.
"Поздравляем украинских воинов, которые принимают участие в миротворческих операциях по всему миру. С праздником!" - говорится в сообщении СБУ в Facebook.
Отметим 15 июля отмечается государственный праздник - День украинских миротворцев. Дата приурочена к высадке первой украинской миротворческой миссии в 1992 году, в бывшей югославской республике Босния и Герцеговина.
Украинские миротворцы приняли участие в миротворческих операциях в следующих регионах и миссиях в мире: Косово, Босния и Герцеговина, Восточная Славония, Ангола, Македония, миссия ОБСЕ в Косово, Гватемала (МИНУГУА), Таджикистан, Афганистан, полуостров Превлака (Хорватия), Кувейт, Сьерра-Леоне, миссия ОБСЕ в Грузии, Приднестровье, Ирак, Ливан, Эфиопия и Эритрея, миссия ООН в Грузии, Судан, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго и др.