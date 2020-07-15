Силовики привітали українських миротворців з професійним святом

ukru
Ексклюзив
07:00 • 51152 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 73867 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 159752 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 132543 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 143933 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 145961 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128937 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183047 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126196 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125662 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 96963 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 137208 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 117834 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 104245 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 104501 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 51152 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 73867 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 70098 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 127005 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 131528 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

08:01 • 1633 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 102343 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103199 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121125 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 137815 перегляди
Актуальне
Силовики привітали українських миротворців з професійним святом

Силовики привітали українських миротворців з професійним святом

Київ • УНН

 • 14009 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Керівництво Міністерства оборони та Командування Об'єднаних сил Збройних Сил України, а також Служба безпеки України привітали українських миротворців з нагоди професійного свята, передає УНН.

"Участь українських миротворців у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на різних континентах планети сприяє зростанню авторитету нашої держави та її визнанню на міжнародній арені. Мирні мешканці у країнах Європи, Середньої Азії, Центральної Америки та Африки знають і пам’ятають про вашу доблесть та професіоналізм, мужність та миролюбність", - зазначив очільник МОУ Андрій Таран, привітання якого оприлюднено на сайті відомства.

Привітав українських бійців і Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Ваш високий авторитет і старанність високо оцінюються міжнародною спільнотою та підтверджено під час виконання завдань у складі багатонаціональних сил НАТО "КФОР" у Косово, Республіка Сербія та Місії ООН зі стабілізації у Демократичній республіці Конго. Впевнений, що Ви й надалі будите гідно нести Державний Прапор України за її межами, а Ваші професіоналізм та високі морально-ділові якості слугуватимуть вагомим чинником установлення миру й взаєморозуміння між народами", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому Командуванням.

Вітання миротворцям висловили і в українській Службі безпеки.

"Вітаємо українських воїнів, які беруть участь у миротворчих операціях по всьому світу. Зі святом!" - йдеться в повідомленні СБУ у Facebook.

Зазначимо, 15 липня відзначається державне свято — День українських миротворців. Дата приурочена до висадки першої української миротворчої місії, у 1992 році, у колишній югославській республіці Боснія і Герцоговина.

Українські миротворці взяли участь у миротворчих операціях у наступних регіонах і місіях у світі: Косово, Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Ангола, Македонія, місія ОБСЄ у Косово, Гватемала (МІНУГУА), Таджикистан, Афганістан, півострів Превлака (Хорватія), Кувейт, Сьєрра-Леоне, місія ОБСЄ у Грузії, Придністров'я, Ірак, Ліван, Ефіопія та Ерітрея, місія ООН у Грузії, Судан, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго тощо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32