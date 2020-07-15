Силовики привітали українських миротворців з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Керівництво Міністерства оборони та Командування Об'єднаних сил Збройних Сил України, а також Служба безпеки України привітали українських миротворців з нагоди професійного свята, передає УНН.
"Участь українських миротворців у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на різних континентах планети сприяє зростанню авторитету нашої держави та її визнанню на міжнародній арені. Мирні мешканці у країнах Європи, Середньої Азії, Центральної Америки та Африки знають і пам’ятають про вашу доблесть та професіоналізм, мужність та миролюбність", - зазначив очільник МОУ Андрій Таран, привітання якого оприлюднено на сайті відомства.
Привітав українських бійців і Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
"Ваш високий авторитет і старанність високо оцінюються міжнародною спільнотою та підтверджено під час виконання завдань у складі багатонаціональних сил НАТО "КФОР" у Косово, Республіка Сербія та Місії ООН зі стабілізації у Демократичній республіці Конго. Впевнений, що Ви й надалі будите гідно нести Державний Прапор України за її межами, а Ваші професіоналізм та високі морально-ділові якості слугуватимуть вагомим чинником установлення миру й взаєморозуміння між народами", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому Командуванням.
Вітання миротворцям висловили і в українській Службі безпеки.
"Вітаємо українських воїнів, які беруть участь у миротворчих операціях по всьому світу. Зі святом!" - йдеться в повідомленні СБУ у Facebook.
Зазначимо, 15 липня відзначається державне свято — День українських миротворців. Дата приурочена до висадки першої української миротворчої місії, у 1992 році, у колишній югославській республіці Боснія і Герцоговина.
Українські миротворці взяли участь у миротворчих операціях у наступних регіонах і місіях у світі: Косово, Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Ангола, Македонія, місія ОБСЄ у Косово, Гватемала (МІНУГУА), Таджикистан, Афганістан, півострів Превлака (Хорватія), Кувейт, Сьєрра-Леоне, місія ОБСЄ у Грузії, Придністров'я, Ірак, Ліван, Ефіопія та Ерітрея, місія ООН у Грузії, Судан, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго тощо.