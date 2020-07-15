Сьогодні відзначають День українських миротворців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні відзначають День українських миротворців. Пам'ятна дата встановлена постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року, повідомляє УНН.
Дата приурочена до висадки першої української миротворчої місії, в 1992 році, в колишній югославській республіці Боснія і Герцоговина.
Українські миротворці взяли участь у миротворчих операціях в наступний регіонах і місіях в світі: Косово, Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Ангола, Македонія, місія ОБСЄ у Косово, Гватемала (МІНУГУА), Таджикистан, Афганістан, півострів Превлака (Хорватія), Кувейт, Сьєрра-Леоне, місія ОБСЄ у Грузії, Придністров'я, Ірак, Ліван, Ефіопія та Ерітрея, місія ООН у Грузії, Судан, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго тощо.
Зазначимо, Міжнародний день миротворців святкується ООН щороку 29 травня. В Україні офіційно відзначається з 2003 року.