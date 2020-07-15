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Сьогодні відзначають День українських миротворців

Сьогодні відзначають День українських миротворців

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні відзначають День українських миротворців. Пам'ятна дата встановлена постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року, повідомляє УНН.

Дата приурочена до висадки першої української миротворчої місії, в 1992 році, в колишній югославській республіці Боснія і Герцоговина.

Українські миротворці взяли участь у миротворчих операціях в наступний регіонах і місіях в світі: Косово, Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Ангола, Македонія, місія ОБСЄ у Косово, Гватемала (МІНУГУА), Таджикистан, Афганістан, півострів Превлака (Хорватія), Кувейт, Сьєрра-Леоне, місія ОБСЄ у Грузії, Придністров'я, Ірак, Ліван, Ефіопія та Ерітрея, місія ООН у Грузії, Судан, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго тощо.

Зазначимо, Міжнародний день миротворців святкується ООН щороку 29 травня. В Україні офіційно відзначається з 2003 року.

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