Сегодня отмечают День украинских миротворцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Сегодня отмечают День украинских миротворцев. Памятная дата установлена постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года, сообщает УНН.
Дата приурочена к высадке первой украинской миротворческой миссии, в 1992 году, в бывшей югославской республике Босния и Герцеговина.
Украинские миротворцы приняли участие в миротворческих операциях в следующий регионах и миссиях в мире: Косово, Босния и Герцеговина, Восточная Славония, Ангола, Македония, миссия ОБСЕ в Косово, Гватемала (МИНУГУА), Таджикистан, Афганистан, полуостров Превлака (Хорватия), Кувейт, Сьерра-Леоне, миссия ОБСЕ в Грузии, Приднестровье, Ирак, Ливан, Эфиопия и Эритрея, миссия ООН в Грузии, Судан, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго и др.
Отметим, Международный день миротворцев отмечается ООН ежегодно 29 мая. В Украине официально отмечается с 2003 года.