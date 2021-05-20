Силовики подозревают заместителей Кличко в масштабной коррупции, - эксперт

"Силовикам наконец удалось разоблачить беспрецедентную коррупционную сеть мэра Кличко в Киеве. Она как кроличья нора ведет сначала к различным коммунальных предприятий и департаментов КГГА, а затем, возможно, и в кабинет самого Виталия Владимировича. Согласитесь, наступление правоохранителей на киевских коррупционеров довольно положительным прецедентом для Украины, ведь это может запустить процесс очищения власти по всей стране ", - отметил эксперт.

Блогер отметил, что за семь лет управления столицей Кличко превратил ее в настоящий бантустан, в котором царит тотальный беспорядок и масштабная коррупция.

"Его коррумпированные заместители типа Поворозника, Густелева и Оленича вызывающе плюют на законы и на глазах у всех пылящих городской бюджет, но они уже" на карандаши "у силовиков. Также не следует забывать о тех, кто виноват в том, что столицу безжалостно застраивают новыми ЖК - за это отвечают непосредственно руководители архитектурного департамента Свистунов и Таций ", - подчеркнул он.

По его словам, отдельной вишенка на торте является обыски в фирмах-подрядчиках, которые связаны с "смотрящим" Комарницким, который, кстати, начал дерибанить столицу еще во времена Черновецкого, то есть это очень опытный схематозник.

"И то, что пришли к самому кума и" кошелька "Кличко Палатного - тоже показательно.

Здесь еще стоит обратить ваше внимание на очень странном поведении Виталия Владимировича во время вчерашних обысков у его соседей-контрабандистов, когда он решил поиграть в "жертву режима" за свою непоколебимую позицию. Но именно это и выдает его полностью, ведь если он честный политик, зачем он тогда так волнуется за обыски у своих соседей? " - задался вопросом политический эксперт Владимир Цыбулько.

Силовикам наконец удалось разоблачить беспрецедентную коррупционную сеть мэра Кличко в Киеве. Она как кроличья нора ведет сначала к различным коммунальных предприятий и департаментов КГГА, а затем, возможно, и в кабинет самого Виталия Владимировича.

Согласитесь, наступление правоохранителей на киевских коррупционеров довольно положительным прецедентом для Украины, ведь это может запустить процесс очищения власти по всей стране.

За семь лет управления столицей Кличко превратил ее в настоящий бантустан, в котором царит тотальный беспорядок и масштабная коррупция. Его коррумпированные заместители типа Поворозника, Густелева и Оленича вызывающе плюют на законы и на глазах у всех пылящих городской бюджет, но они уже "на карандаши" у силовиков.

Также не следует забывать о тех, кто виноват в том, что столицу безжалостно застраивают новыми ЖК - за это отвечают непосредственно руководители архитектурного департамента Свистунов и Таций.

Отдельной вишенка на торте является обыски в фирмах-подрядчиках, которые связаны с "смотрящим" Комарницким, который, кстати, начал дерибанить столицу еще во времена Черновецкого, то есть это очень опытный схематозник. И то, что пришли к самому кума и "кошелька" Кличко Палатного - тоже показательно.

Здесь еще стоит обратить ваше внимание на очень странном поведении Виталия Владимировича во время вчерашних обысков у его соседей-контрабандистов, когда он решил поиграть в "жертву режима" за свою непоколебимую позицию. Но именно это и выдает его полностью, ведь если он честный политик, зачем он тогда так волнуется за обыски у своих соседей?