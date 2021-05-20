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Силовики підозрюють заступників Кличко в масштабній корупції, - експерт

Київ • УНН

 • 15907 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Правоохоронцям вдалося викрити масштабну корупційну систему мера Києва Віталія Кличка, в якій також замішані його заступники Микола Поворозник, Олександр Густєлєв, Петро Оленич та керівники Департаменту містобудування та архітектури КМДА Олександр Свістунов та Юрій Тацій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний експерт та блогер Володимир Цибулько.

Силовики підозрюють заступників Кличко в масштабній корупції, - експерт

“Силовикам нарешті вдалося викрити безпрецендентну корупційну сітку мера Кличка у Києві. Вона як кроляча нора веде спочатку до різноманітних комунальних підприємств та департаментів КМДА, а потім, можливо, і до кабінету самого Віталія Володимировича. Погодьтеся, наступ правоохоронців на київських корупціонерів є доволі позитивним прецедентом для України, адже це може запустити процес очищення влади по всій країні”, - зазначив експерт.

Блогер наголосив, що за сім років керування столицею Кличко перетворив її на справжній бантустан, в якому панує тотальний безлад та масштабна корупція.

“Його корумповані заступники типу Поворозника, Густєлєва та Оленича зухвало плюють на закони та на очах у всіх пилять міський бюджет, але вони вже “на карандаші” у силовиків. Також не слід забувати про тих, хто винен у тому, що столицю безжально забудовують новими ЖК - за це відповідають безпосередньо керманичі архітектурного департаменту Свістунов і Тацій”, - підкреслив він.

За його словами, окремою вишенкою на торті є обшуки у фірмах-підрядниках, які пов‘язані зі “смотрящим” Комарницьким, який, до речі, почав дерибанити столицю ще за часів Черновецького, тобто це дуже досвідчений схематозник.

“ І те, що прийшли до самого кума і “гаманця” Кличка Палатного - теж показово.
Тут ще варто звернути вашу увагу на дуже дивну поведінку Віталія Володимировича під час вчорашніх обшуків у його сусідів-контрабандистів, коли він вирішив пограти у “жертву режиму” за свою непохитну позицію. Але саме це й видає його повністю, адже якщо він чесний політик, нащо він тоді так хвилюється через обшуки у своїх сусідів?” - задався питанням політичний експерт Володимир Цибулько.

Силовикам нарешті вдалося викрити безпрецендентну корупційну сітку мера Кличка у Києві. Вона як кроляча нора веде спочатку до різноманітних комунальних підприємств та департаментів КМДА, а потім, можливо, і до кабінету самого Віталія Володимировича.

Погодьтеся, наступ правоохоронців на київських корупціонерів є доволі позитивним прецедентом для України, адже це може запустити процес очищення влади по всій країні.

За сім років керування столицею Кличко перетворив її на справжній бантустан, в якому панує тотальний безлад та масштабна корупція. Його корумповані заступники типу Поворозника, Густєлєва та Оленича зухвало плюють на закони та на очах у всіх пилять міський бюджет, але вони вже “на карандаші” у силовиків.

Також не слід забувати про тих, хто винен у тому, що столицю безжально забудовують новими ЖК - за це відповідають безпосередньо керманичі архітектурного департаменту Свістунов і Тацій.

Окремою вишенкою на торті є обшуки у фірмах-підрядниках, які пов‘язані зі “смотрящим” Комарницьким, який, до речі, почав дерибанити столицю ще за часів Черновецького, тобто це дуже досвідчений схематозник. І те, що прийшли до самого кума і “гаманця” Кличка Палатного - теж показово.

Тут ще варто звернути вашу увагу на дуже дивну поведінку Віталія Володимировича під час вчорашніх обшуків у його сусідів-контрабандистів, коли він вирішив пограти у “жертву режиму” за свою непохитну позицію. Але саме це й видає його повністю, адже якщо він чесний політик, нащо він тоді так хвилюється через обшуки у своїх сусідів?

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