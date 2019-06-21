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Силовикам с 2014-го передали 26 тыс. единиц техники и вооружения

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. С 2014 года украинским силовым структурам передано около 26 тыс. единиц украинского вооружения и техники. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Силовикам с 2014-го передали 26 тыс. единиц техники и вооружения

"С 2014 года для обеспечения обороноспособности в силовые структуры передано около 26 тысяч единиц вооружения, оружия, военной техники украинского производства, 7000 из которых - совершенно новые модернизированные образцы", - заявил Кубов.

Он добавил, что за три года на предприятиях ОПК внедрено около 200 разработок новейшего вооружения и военной техники.

Как сообщал УНН, финансирование оборонно-промышленного комплекса Украины за 2 года выросло до 3,2 млрд грн.

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