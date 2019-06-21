Силовикам з 2014-го передали 26 тис. одиниць техніки та озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. З 2014 року українським силовим структурам передано близько 26 тис. одиниць українського озброєння і техніки. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
"З 2014 року для забезпечення обороноздатності до силових структур передано близько 26 тисяч одиниць озброєння, зброї, військової техніки українського виробництва, 7 тисяч з яких - абсолютно нові модернізовані зразки", - заявив Кубів.
Він додав, що за три роки на підприємствах ОПК впроваджено близько 200 розробок новітнього озброєння військової техніки.
Як повідомляв УНН, фінансування оборонно-промислового комплексу України за 2 роки зросло до 3,2 млрд грн.