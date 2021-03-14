Сильное землетрясение всколыхнуло Исландию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Подземный толчок магнитудой 5,3 в воскресенье, 14 марта, зафиксирован в Исландии в 27 км к юго-западу от Рейкьявика, сообщила Геологическая служба США, пишет УНН.
Детали
По данным службы, эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 63.99 градуса северной широты и -22.37 градуса западной долготы.
По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильный".
Для справки
На территории Исландии время от времени наблюдаются опасные природные явления и стихийные бедствия, в том числе землетрясения и вулканическая активность. Ведь остров лежит в зоне трансатлантического спрединга, и наиболее активные вулканы здесь - Гекла и Гримсвотен, извержение больших масс пепла вулканом Эйяфьятлайокудль (1667 м) в 2010 году привело к коллапсу авиаперевозок в Европе, потенциальному извержению вулкану Катла (1512 м).
В Исландии также много источников выхода перегретого водяного пара, горячих источников (250) и гейзеров, в частности Гейсир, от названия которого в украинском и многих других языках появилось само слово "гейзер". Ранее он выбрасывал горячую воду на высоту 40-50 м, но в 1970-х годах его активность значительно уменьшилась. После серии землетрясений 2000 года спящий Большой Гейзер снова начал свои извержения.
Добавим
Землетрясение магнитудой 4,3 балла недавно произошло недалеко от города Они - районного центра в высокогорном регионе Рача на западе Грузии.