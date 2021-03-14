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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41014 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59133 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106976 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142804 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194538 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192972 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278837 просмотра

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Сильное землетрясение всколыхнуло Исландию

Сильное землетрясение всколыхнуло Исландию

Киев  •  УНН

 • 23297 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Подземный толчок магнитудой 5,3 в воскресенье, 14 марта, зафиксирован в Исландии в 27 км к юго-западу от Рейкьявика, сообщила Геологическая служба США, пишет УНН.

Детали

По данным службы, эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 63.99 градуса северной широты и -22.37 градуса западной долготы.

По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильный".

Для справки

На территории Исландии время от времени наблюдаются опасные природные явления и стихийные бедствия, в том числе землетрясения и вулканическая активность. Ведь остров лежит в зоне трансатлантического спрединга, и наиболее активные вулканы здесь - Гекла и Гримсвотен, извержение больших масс пепла вулканом Эйяфьятлайокудль (1667 м) в 2010 году привело к коллапсу авиаперевозок в Европе, потенциальному извержению вулкану Катла (1512 м).

В Исландии также много источников выхода перегретого водяного пара, горячих источников (250) и гейзеров, в частности Гейсир, от названия которого в украинском и многих других языках появилось само слово "гейзер". Ранее он выбрасывал горячую воду на высоту 40-50 м, но в 1970-х годах его активность значительно уменьшилась. После серии землетрясений 2000 года спящий Большой Гейзер снова начал свои извержения.

Добавим

Землетрясение магнитудой 4,3 балла недавно произошло недалеко от города Они - районного центра в высокогорном регионе Рача на западе Грузии.

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