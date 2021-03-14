Сильний землетрус сколихнув Ісландію

Деталі

За даними служби, епіцентр зафіксованого землетрусу мав координати 63.99 градуса північної широти і -22.37 градуса західної довготи.

За інтенсивністю поштовхів в епіцентрі землетрус оцінюється як "дуже сильний".

Для довідки

На території Ісландії час від часу спостерігаються небезпечні природні явища і стихійні лиха, зокрема і землетруси та вулканічна активність. Адже острів лежить в зоні трансатлантичного спредінгу, і найбільш активні вулкани тут - Гекла і Грімсвотен, виверження великих мас попелу вулканом Ейяфьятлайокудль (1667 м) 2010 року спричинило колапс авіаперевезень в Європі, потенційне виверження вулкана Катла (1512 м).

В Ісландії також багато джерел виходу перегрітого водяної пари, гарячих джерел (250) і гейзерів, зокрема Ґейсір, від назви якого в українській та багатьох інших мовах з'явилося саме слово "гейзер". Раніше він викидав гарячу воду на висоту 40-50 м, але в 1970-х роках його активність значно зменшилась. Після серії землетрусів 2000 року сплячий Ґейсір знову почав свої виверження.

Додамо

Землетрус магнітудою 4,3 бала нещодавно стався недалеко від міста Оні - районного центру в високогірному регіоні Рача на заході Грузії.