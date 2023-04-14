Сильное землетрясение магнитудой 7,0 поразило главный остров Индонезии

Детали

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло на глубине 594 км в 160 километрах к северо-западу от Сурабаи, второго по численности населения города Индонезии, в котором проживает более двух миллионов человек.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что опасности цунами нет, но предупредило о возможных новых подземных толчках. Агентство оценило предварительную магнитуду в 6,6.

Афтершок силой 5,5 был зафиксирован геологическим агентством Индонезии в том же районе примерно через час после основного толчка.

На видео, циркулирующих в социальных сетях, видно, как местные жители и туристы в соседних провинциях Центральная Ява, Джакарта и Бали паникуют, когда дома и здания качаются в течение нескольких секунд. В некоторых местах была объявлена эвакуация.

Orang lain lari keluar rumah, malah nyari sumber bunyi air karna gempa #gempa #Pangandaran pic.twitter.com/gooOPIidtd

Добавим

Страна с населением более 270 миллионов человек часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на дуге вулканов и линиях разломов в Тихоокеанском бассейне, известном как «Огненное кольцо».

Землетрясение силой 5,6 балла произошло в провинции Западная Ява на том же острове в ноябре, в результате чего погибли 602 человека.

3 апреля возле острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение силой 6,1 балла, но оно не привело ни к жертвам, ни к разрушениям.

В 2004 году чрезвычайно мощное землетрясение в Индийском океане вызвало цунами, которое унесло жизни более 230 000 человек в дюжине стран, большинство из них в индонезийской провинции Ачех.

Barusan gempa ckckck#Gempa pic.twitter.com/rOae5NOOsq