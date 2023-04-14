Сильний землетрус магнітудою 7,0 вразив головний острів Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У п'ятницю сильний землетрус вразив частину головного індонезійського острова Ява і туристичного острова Балі, викликавши паніку, але повідомлень про серйозні руйнування або жертви не надходило. Про це УНН пише посилаючись на АР та AFP.
Деталі
Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 7,0 стався на глибині 594 км за 160 кілометрів на північний захід від Сурабаї, другого за чисельністю населення міста Індонезії, в якому проживає понад два мільйони людей.
Агентство метеорології, кліматології та геофізики Індонезії заявило, що небезпеки цунамі немає, але попередило про можливі нові підземні поштовхи. Агентство оцінило попередню магнітуду 6,6.
Афтершок силою 5,5 був зафіксований геологічним агентством Індонезії у тому ж районі приблизно за годину після основного поштовху.
На відео, що циркулюють у соціальних мережах, видно, як місцеві жителі та туристи у сусідніх провінціях Центральна Ява, Джакарта та Балі панікують, коли будинки та будівлі хитаються протягом кількох секунд. У деяких місцях було оголошено евакуацію.
Orang lain lari keluar rumah, malah nyari sumber bunyi air karna gempa #gempa #Pangandaran pic.twitter.com/gooOPIidtd— Rani Rehulina Tarigan (@dosenbaikbaik) April 14, 2023
Додамо
Країна з населенням понад 270 мільйонів людей часто страждає від землетрусів, вивержень вулканів та цунамі через своє розташування на дузі вулканів та лініях розломів у Тихоокеанському басейні, відомому як «Вогняне кільце».
Землетрус силою 5,6 бала стався в провінції Західна Ява на тому самому острові в листопаді, внаслідок чого загинуло 602 особи.
3 квітня біля острова Суматра в Індонезії стався землетрус силою 6,1 бала, але він не призвів ні до жертв, ні до руйнувань.
У 2004 році надзвичайно потужний землетрус в Індійському океані викликав цунамі, яке забрало життя понад 230 000 людей у дюжині країн, більшість із них в індонезійській провінції Ачех.
Barusan gempa ckckck#Gempa pic.twitter.com/rOae5NOOsq— Beruang Kecil (@KangUbiBakar94) April 14, 2023