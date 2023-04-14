Сильний землетрус магнітудою 7,0 вразив головний острів Індонезії

ukru
Ексклюзив
15:02 • 46298 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 74945 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 106795 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 241331 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 175153 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 169696 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 265492 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454950 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346098 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357328 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 202214 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 174917 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 143848 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 136661 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 98172 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 241308 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 265475 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 501389 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 636168 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 660664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 44418 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 51118 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 136661 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 174917 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 202214 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Сильний землетрус магнітудою 7,0 вразив головний острів Індонезії

Сильний землетрус магнітудою 7,0 вразив головний острів Індонезії

Київ • УНН

 • 842958 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У п'ятницю сильний землетрус вразив частину головного індонезійського острова Ява і туристичного острова Балі, викликавши паніку, але повідомлень про серйозні руйнування або жертви не надходило. Про це УНН пише посилаючись на АР та AFP.

Деталі

Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 7,0 стався на глибині 594 км за 160 кілометрів на північний захід від Сурабаї, другого за чисельністю населення міста Індонезії, в якому проживає понад два мільйони людей.

Агентство метеорології, кліматології та геофізики Індонезії заявило, що небезпеки цунамі немає, але попередило про можливі нові підземні поштовхи. Агентство оцінило попередню магнітуду 6,6.

Афтершок силою 5,5 був зафіксований геологічним агентством Індонезії у тому ж районі приблизно за годину після основного поштовху.

На відео, що циркулюють у соціальних мережах, видно, як місцеві жителі та туристи у сусідніх провінціях Центральна Ява, Джакарта та Балі панікують, коли будинки та будівлі хитаються протягом кількох секунд. У деяких місцях було оголошено евакуацію.

Orang lain lari keluar rumah, malah nyari sumber bunyi air karna gempa #gempa #Pangandaran pic.twitter.com/gooOPIidtd

— Rani Rehulina Tarigan (@dosenbaikbaik) April 14, 2023

Додамо

Країна з населенням понад 270 мільйонів людей часто страждає від землетрусів, вивержень вулканів та цунамі через своє розташування на дузі вулканів та лініях розломів у Тихоокеанському басейні, відомому як «Вогняне кільце».

Землетрус силою 5,6 бала стався в провінції Західна Ява на тому самому острові в листопаді, внаслідок чого загинуло 602 особи.

3 квітня біля острова Суматра в Індонезії стався землетрус силою 6,1 бала, але він не призвів ні до жертв, ні до руйнувань.

У 2004 році надзвичайно потужний землетрус в Індійському океані викликав цунамі, яке забрало життя понад 230 000 людей у дюжині країн, більшість із них в індонезійській провінції Ачех.

Barusan gempa ckckck#Gempa pic.twitter.com/rOae5NOOsq

— Beruang Kecil (@KangUbiBakar94) April 14, 2023

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38