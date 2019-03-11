Сильный ветер в Украине продолжится ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Порывы ветра скоростью до 25 м/с наблюдаются в ряде областей страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным синоптиков УкрГидрометцентра, 11 марта в Украине прогнозируются порывы ветра 15-22 м/с, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской , Полтавской областях 25-30 м / с (II уровень опасности, оранжевый) ", - говорится в сообщении.
12 марта ночью на севере Левобережья порывы ветра 15-20 м / с;
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В ГСЧС напоминают, что для того, чтобы уберечься от шквального ветра, нужно:
- избегать прогулок у деревьев, заборов, рекламных щитов и зданий, конструкций которые может сорвать шквальным ветром
- не оставлять автомобили у тех же деревьев, билбордов и т.д.;
- следить за передвижением детей и, по возможности, не позволять им играть на улице во время штормового предупреждения;
- отслеживать информацию о метеорологических предупреждения.
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Как сообщал УНН, на маршрутку, в салоне которой находились около 15 человек, упало дерево в Николаеве.