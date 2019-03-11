Сильний вітер в Україні продовжиться вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Пориви вітру швидкістю до 25 м/с спостерігаються у ряді областей країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними синоптиків УкрГідрометцентру, 11 березня в Україні прогнозуються пориви вітру 15-22 м/с, у Львівській, Волинській, Івано-Франківськй, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.
12 березня вночі на півночі Лівобережжя пориви вітру 15-20 м/с;
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У ДСНС нагадують, що для того, щоб вберегтися від шквального вітру, потрібно:
- уникати прогулянок біля дерев, парканів, рекламних щитів та будівель, конструкції яких може зірвати шквальним вітром;
- не залишати автомобілі біля тих же дерев, білбордів, тощо;
- слідкувати за пересуванням дітей та, по можливості, не дозволяти їм гратися на вулиці під час штормового попередження;
- відстежувати інформацію про метеорологічні попередження.
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Як повідомляв УНН, на маршрутку, у салоні якої перебували близько 15 людей, впало дерево у Миколаєві.