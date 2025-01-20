Сильные ветры могут вернуться в Лос-Анджелес: что будет с лесными пожарами
Киев • УНН
В Калифорнии ожидается возвращение сильных ветров со скоростью до 130 км/ч, что может усугубить ситуацию с лесными пожарами. Из-за пожаров уже погибло 27 человек, а местным жителям может снова грозить эвакуация.
В штате Калифорния ожидается возвращение мощных ветров в район Лос-Анджелеса, где продолжаются масштабные лесные пожары. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, погодные условия значительно ухудшатся уже с понедельника.
Во время пиковых периодов скорость ветра может достигать 130 км/ч. Ситуацию дополнительно усложняет крайне низкая влажность, которая способствует быстрому распространению огня.
Лесные пожары, которые пока не удалось полностью взять под контроль, уже унесли жизни 27 человек. В западных районах Лос-Анджелеса на выходных разрешили вернуться домой жителям некоторых кварталов, которые ранее были эвакуированы. Однако прогноз погоды указывает на то, что новые порывы ветра могут снова поставить под угрозу жизни и имущество местных жителей.
Спасатели продолжают бороться с пламенем, предупреждая о возможном возвращении эвакуационных мероприятий в случае ухудшения ситуации.
Масштабные пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни 25 человек15.01.25, 10:10 • 25348 просмотров