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Сильные ветры могут вернуться в Лос-Анджелес: что будет с лесными пожарами

Сильные ветры могут вернуться в Лос-Анджелес: что будет с лесными пожарами

Киев  •  УНН

 • 815 просмотра

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В Калифорнии ожидается возвращение сильных ветров со скоростью до 130 км/ч, что может усугубить ситуацию с лесными пожарами. Из-за пожаров уже погибло 27 человек, а местным жителям может снова грозить эвакуация.

В штате Калифорния ожидается возвращение мощных ветров в район Лос-Анджелеса, где продолжаются масштабные лесные пожары. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, погодные условия значительно ухудшатся уже с понедельника. 

Во время пиковых периодов скорость ветра может достигать 130 км/ч. Ситуацию дополнительно усложняет крайне низкая влажность, которая способствует быстрому распространению огня. 

Лесные пожары, которые пока не удалось полностью взять под контроль, уже унесли жизни 27 человек. В западных районах Лос-Анджелеса на выходных разрешили вернуться домой жителям некоторых кварталов, которые ранее были эвакуированы. Однако прогноз погоды указывает на то, что новые порывы ветра могут снова поставить под угрозу жизни и имущество местных жителей. 

Спасатели продолжают бороться с пламенем, предупреждая о возможном возвращении эвакуационных мероприятий в случае ухудшения ситуации.

Масштабные пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни 25 человек15.01.25, 10:10 • 25348 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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