Сильні вітри можуть повернутися до Лос-Анджелеса: що буде з лісовими пожежами
Київ • УНН
У Каліфорнії очікується повернення сильних вітрів зі швидкістю до 130 км/год, що може погіршити ситуацію з лісовими пожежами. Через пожежі вже загинуло 27 осіб, а місцевим жителям може знову загрожувати евакуація.
У штаті Каліфорнія очікується повернення потужних вітрів у район Лос-Анджелеса, де тривають масштабні лісові пожежі. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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За прогнозами синоптиків, погодні умови значно погіршаться вже з понеділка.
Під час пікових періодів швидкість вітру може сягати 130 км/год. Ситуацію додатково ускладнює вкрай низька вологість, яка сприяє швидкому поширенню вогню.
Лісові пожежі, які поки не вдалося повністю взяти під контроль, вже забрали життя 27 осіб. У західних районах Лос-Анджелеса на вихідних дозволили повернутися додому мешканцям деяких кварталів, які раніше були евакуйовані. Проте прогноз погоди вказує на те, що нові пориви вітру можуть знову поставити під загрозу життя і майно місцевих жителів.
Рятувальники продовжують боротися з полум’ям, попереджаючи про можливе повернення евакуаційних заходів у разі погіршення ситуації.
Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі забрали життя 25 людей15.01.25, 10:10 • 27079 переглядiв