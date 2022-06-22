Сильные наводнения и оползни разрушают здания и дороги в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Сильные ливни приводят к большим наводнениям и оползням на юге Китая, разрушая здания, посевы и дороги, заставляя многих людей покинуть свои дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
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В автономном районе Гуанси 145 тысяч человек были переселены в безопасное место, а более 10 тысяч домов было разрушено.
По данным местных властей, еще полмиллиона человек пострадали в соседней провинции Цзянси, где было затоплено 433 000 га посевов.
Около 274 000 человек обратились за помощью в провинции Гуанчжоу, сообщает провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям.
Сильный дождь обрушил дороги в некоторых частях городов и снес дома, автомобили и посевы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди. Власти Китая в воскресенье объявили первую за год красную оговорку, строжайшее предупреждение о возможных горных потоках.
В течение летних месяцев Китай регулярно ощущает наводнения, чаще всего в центральных и южных районах, которые обычно получают больше осадков.
Самые худшие наводнения в Китае за последние годы были в 1998 году, когда погибли более 2000 человек и были разрушены почти 3 миллиона домов, преимущественно вдоль Янцзы, самой мощной реки Китая.
Напомним
Пожар вспыхнул на юго-западе Турции. В стране опасаются повтора прошлогодних пожаров.