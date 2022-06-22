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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27671 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Сильні повені та зсуви руйнують будівлі й дороги у Китаї: людей масово евакуюють

Сильні повені та зсуви руйнують будівлі й дороги у Китаї: людей масово евакуюють

Київ • УНН

 • 201121 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Сильні зливи спричиняють великі повені та зсуви на півдні Китаю, руйнуючи будівлі, посіви та дороги, змушуючи багатьох людей покинути свої домівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

В автономному районі Гуансі 145 000 людей були переселені в безпечне місце, а понад 10 000 будинків було зруйновано.

За даними місцевої влади, ще півмільйона людей постраждали в сусідній провінції Цзянсі, де було затоплено 433 000 га посівів.

Близько 274 000 людей звернулися за допомогою в провінції Гуанчжоу, повідомляє провінційне управління з надзвичайних ситуацій.

Сильний дощ обвалив дороги в деяких частинах міст і зніс будинки, автомобілі та посіви. Найближчими днями синоптики прогнозують дощі. Влада Китаю в неділю оголосила перше за рік червоне застереження, найсуворіше попередження про можливі гірські потоки.

Протягом літніх місяців Китай регулярно відчуває повені, найчастіше в центральних і південних районах, які зазвичай отримують найбільше опадів.

Найгірші повені в Китаї за останні роки були в 1998 році, коли загинуло понад 2000 людей і було зруйновано майже 3 мільйони будинків, переважно вздовж Янцзи, наймогутнішої річки Китаю.

Нагадаємо

Пожежа спалахнула на південному заході Туреччини. В країні побоюються повтору минулорічних пожеж.

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