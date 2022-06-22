Сильні повені та зсуви руйнують будівлі й дороги у Китаї: людей масово евакуюють
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Сильні зливи спричиняють великі повені та зсуви на півдні Китаю, руйнуючи будівлі, посіви та дороги, змушуючи багатьох людей покинути свої домівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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В автономному районі Гуансі 145 000 людей були переселені в безпечне місце, а понад 10 000 будинків було зруйновано.
За даними місцевої влади, ще півмільйона людей постраждали в сусідній провінції Цзянсі, де було затоплено 433 000 га посівів.
Близько 274 000 людей звернулися за допомогою в провінції Гуанчжоу, повідомляє провінційне управління з надзвичайних ситуацій.
Сильний дощ обвалив дороги в деяких частинах міст і зніс будинки, автомобілі та посіви. Найближчими днями синоптики прогнозують дощі. Влада Китаю в неділю оголосила перше за рік червоне застереження, найсуворіше попередження про можливі гірські потоки.
Протягом літніх місяців Китай регулярно відчуває повені, найчастіше в центральних і південних районах, які зазвичай отримують найбільше опадів.
Найгірші повені в Китаї за останні роки були в 1998 році, коли загинуло понад 2000 людей і було зруйновано майже 3 мільйони будинків, переважно вздовж Янцзи, наймогутнішої річки Китаю.
Нагадаємо
Пожежа спалахнула на південному заході Туреччини. В країні побоюються повтору минулорічних пожеж.