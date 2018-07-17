Сильные дожди в Украине: в реках ожидается подъем уровней воды

"17 июля в связи с сильными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями", - отметили спасатели, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Кроме того, 17-18 июля из-за сильных дождей на реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области) и в верховьях рек бассейна Стыра (приток Припяти) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями, однако негативных последствий не прогнозируется.

Напомним, из-за наводнения река Ломница вышла из берегов, из-за чего вода смыла часть летнего зала в колыбе, расположенной на берегу.