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Сильні дощі в Україні: у річках очікується підйом рівнів води

Сильні дощі в Україні: у річках очікується підйом рівнів води

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Синоптики попередили про підйоми рівнів води у деяких річках України у зв'язку з сильними дощами. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"17 липня у зв'язку з сильними дощами на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікуються підйоми рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями", - зазначили рятувальники, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Крім того, 17-18 липня через сильні дощі на річках басейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) та у верхів'ях річок басейну Стира (притока Прип'яті) очікується підйом рівнів води на 0,2-0,8 м над поточними рівнями, однак негативних наслідків не прогнозується.

Нагадаємо, через повінь річка Лімниця вийшла з берегів, через що вода змила частину літнього залу у колибі, розташованій на березі. 

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