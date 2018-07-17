Сильні дощі в Україні: у річках очікується підйом рівнів води
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Синоптики попередили про підйоми рівнів води у деяких річках України у зв'язку з сильними дощами. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"17 липня у зв'язку з сильними дощами на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікуються підйоми рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями", - зазначили рятувальники, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Крім того, 17-18 липня через сильні дощі на річках басейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) та у верхів'ях річок басейну Стира (притока Прип'яті) очікується підйом рівнів води на 0,2-0,8 м над поточними рівнями, однак негативних наслідків не прогнозується.
Нагадаємо, через повінь річка Лімниця вийшла з берегів, через що вода змила частину літнього залу у колибі, розташованій на березі.