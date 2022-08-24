Сильное наводнение в Афганистане унесло жизни 178 человек

Детали

Еще 250 человек получили ранения в результате ливней и внезапных наводнений, которые серьезно затронули 13 из 34 провинций страны, сообщил представитель Национального управления талибов по борьбе со стихийными бедствиями Насим Хаккани.

Кроме того, частично или полностью повреждено более 3000 жилых домов, уничтожены тысячи гектаров земли и погибли сотни голов скота, добавил чиновник.

Наводнения обрушились на Афганистан лишь через несколько месяцев после того, как в стране произошло одно из самых смертоносных землетрясений за последние десятилетия.

Дополнение

Сезонные наводнения проходят в Афганистане каждый год, но последние недели они были чрезвычайно сильными. Внезапные наводнения обычно застают людей врасплох, потому что в стране нет системы сигнализации.

Десятилетие конфликта в сочетании с ухудшением состояния окружающей среды и недостаточными инвестициями в снижение риска бедствий способствовали повышению уязвимости афганцев перед стихийными бедствиями. В среднем стихийные бедствия ежегодно затрагивают 200 тысяч человек.