Землетрус в Афганістані: кількість загиблих наблизилася до тисячі

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Так, місцеві чиновники, відповідальні за ліквідацію наслідків стихійного лиха, повідомили в середу, що кількість загиблих зросла щонайменше до 950 осіб, і повідомили, що ще понад 600 осіб отримали поранення, а в кількох районах було завдано значної матеріальної шкоди.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався приблизно за 44 км від міста Хост на південному сході Афганістану на глибині 51 км.

Глава міністерства зі стихійних лих адміністрації Талібана Мохаммад Нассім Хаккані, раніше заявив, що більшість загиблих перебувають у провінції Пактіка.

Нагадаємо

Землетрус на сході Афганістану стався в ніч на середу. Інформації про стихійне лихо, що обрушилося на провінцію Пактіка магнітудою 6, мало, але це пов'язано з тим, що міжнародне співтовариство значною мірою залишило Афганістан після захоплення країни талібами минулого року на тлі хаотичного виведення американських військ із найтривалішої війни в його історії.