Землетрясение в Афганистане: число погибших приблизилось к тысяче
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Почти 1000 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в афганской провинции Пактика рано утром в среду, пишет УНН со ссылкой на The Independent.
Детали
Так, местные чиновники, ответственные за ликвидацию последствий стихийного бедствия, сообщили в среду, что число погибших возросло по меньшей мере до 950 человек, и сообщили, что еще более 600 человек получили ранения, а в нескольких районах был причинен значительный материальный ущерб.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло примерно в 44 км от города Хост на юго-востоке Афганистана на глубине 51 км.
Глава министерства по стихийным бедствиям администрации Талибана Мохаммад Нассим Хаккани, ранее заявил, что большинство погибших находятся в провинции Пактика.
Напомним
Землетрясение на востоке Афганистана произошло в ночь на среду. Информации о стихийном бедствии, обрушившемся на провинцию Пактика магнитудой 6, мало, но это связано с тем, что международное сообщество в значительной степени оставило Афганистан после захвата страны талибами в прошлом году на фоне хаотического вывода американских войск из самой продолжительной войны в его истории.