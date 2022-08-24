Сильна повінь в Афганістані забрала життя 178 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Афганістані щонайменше 178 людей загинули внаслідок руйнівних раптових повеней за останні чотири тижні. Про це УНН пише з посиланням на Аl Jazeera.
Деталі
Ще 250 людей отримали поранення внаслідок злив і раптових повеней, які серйозно торкнулися 13 з 34 провінцій країни, повідомив представник Національного управління талібів по боротьбі зі стихійними лихами Насім Хаккані.
Крім того, частково або повністю пошкоджено понад 3000 житлових будинків, знищено тисячі гектарів землі та загинуло сотні голів худоби, додав чиновник.
Повені обрушилися на Афганістан лише за кілька місяців після того, як у країні стався один із найбільш смертоносних землетрусів за останні десятиліття.
Доповнення
Сезонні повені відбуваються в Афганістані щороку, але останні тижні вони були надзвичайно сильними. Раптові повені зазвичай застають людей зненацька, тому що в країні немає системи сигналізації.
Десятиліття конфлікту у поєднанні з погіршенням стану довкілля та недостатніми інвестиціями у зниження ризику лих сприяли підвищенню вразливості афганців перед стихійними лихами . У середньому стихійні лиха щорічно зачіпають 200 000 людей.