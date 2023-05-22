Силы союзников из НАТО и других стран проводят военные учения на Западных Балканах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Силы стран-членов НАТО и других стран в понедельник начали совместные военные учения в Албании и других балканских государствах, информирует АР, передает УНН.
Детали
В двухнедельных маневрах немедленного реагирования — второе из трех подобных учений, связанных с многонациональными совместными учениями DEFENDER 23, — участвуют около 2800 военнослужащих США и 7000 солдат из других стран, включая Болгарию, Хорватию, Грецию и Турцию.
В заявлении говорится, что DEFENDER 23 направлен на повышение готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО, демонстрируя при этом способность вооруженных сил США быстро перебрасывать войска и технику в Европу.
«Эта уверенность в приверженности к нашим союзникам сдерживает тех, кто угрожает миру в Европе», — говорится в заявлении.
Президент Албании Байрам Бегай заявил, что Тирана «предана своей миссии как стабилизирующий фактор на Балканах и экспортер безопасности в регионе и шире».
Дополнение
Член НАТО Албания принимала совместные учения в 2021 году — первые такие крупномасштабные учения, проведенные на Западных Балканах со времен Второй мировой войны.
Некоторые учения также проводятся в соседнем Косово, которое еще не является членом НАТО, хотя косовское правительство поставило членство в Европейском Союзе в качестве основного приоритета.
Независимость Косово в 2008 году была признана США и большинством западных государств, но не Сербией и ее основными союзниками россией и Китаем.