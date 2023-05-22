Сили союзників з НАТО та інших країн проводять військові навчання на Західних Балканах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сили країн-членів НАТО та інших країн у понеділок розпочали спільні військові навчання в Албанії та інших балканських державах, інформує АР, передає УНН.
Деталі
У двотижневих маневрах негайного реагування — друге з трьох подібних навчань, пов'язаних із багатонаціональними спільними навчаннями DEFENDER 23, — беруть участь близько 2800 військовослужбовців США та 7000 солдатів з інших країн, включаючи Болгарію, Хорватію, Грецію та Туреччину.
У заяві йдеться, що DEFENDER 23 спрямований на підвищення готовності та оперативної сумісності між союзниками та партнерами США та НАТО, демонструючи при цьому здатність збройних сил США швидко перекидати війська та техніку до Європи.
«Ця впевненість у прихильності до наших союзників стримує тих, хто загрожує миру в Європі», — йдеться у заяві.
Президент Албанії Байрам Бегай заявив, що Тірана «віддана своїй місії як стабілізуючий фактор на Балканах та експортеру безпеки в регіоні та ширше».
Доповнення
Член НАТО Албанія приймала спільні навчання у 2021 році — перші такі великомасштабні навчання, проведені на Західних Балканах з часів Другої світової війни.
Деякі навчання також проводяться в сусідньому Косово, яке ще не є членом НАТО, хоча косовський уряд поставило членство в Європейському Союзі як основний пріоритет.
Незалежність Косова у 2008 році була визнана США та більшістю західних держав, але не Сербією та її основними союзниками росією та Китаєм.