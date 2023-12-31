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Силы ПВО отбили ночную атаку рф в Одесской области, уничтожив 6 "шахедов" - Кипер

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 08:16  •  5237 просмотра

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Этой ночью украинская противовоздушная оборона сбила шесть ударных дронов рф над Одесской областью.

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Над регионом силы ПВО уничтожили шесть вражеских "шахедов". Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что обломками сбитого беспилотника в прибрежной зоне Одесского района вызван пожар на открытой территории.

Огонь оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало

 - информирует Кипер.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Сили ППО відбили нічну атаку рф на Одещині, знищивши 6 "шахедів" - Кіпер
Air Defense Forces repel night attack of Russian Federation in Odesa region, destroying 6 "Shahed" - Kiper
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Силы ПВО отбили ночную атаку рф в Одесской области, уничтожив 6 "шахедов" - Кипер

Этой ночью украинская противовоздушная оборона сбила шесть ударных дронов рф над Одесской областью.

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