Силы ПВО отбили ночную атаку рф в Одесской области, уничтожив 6 "шахедов" - Кипер
Киев • УНН
Этой ночью украинская противовоздушная оборона сбила шесть ударных дронов рф над Одесской областью.
Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Над регионом силы ПВО уничтожили шесть вражеских "шахедов". Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что обломками сбитого беспилотника в прибрежной зоне Одесского района вызван пожар на открытой территории.
Огонь оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало
Силы ПВО отбили ночную атаку рф в Одесской области, уничтожив 6 "шахедов" - Кипер
Этой ночью украинская противовоздушная оборона сбила шесть ударных дронов рф над Одесской областью.
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