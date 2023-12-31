Силы ПВО отбили ночную атаку рф в Одесской области, уничтожив 6 "шахедов" - Кипер

Количество пострадавших в атаке врага по Харькову возросло до 28 человек

Харьков подвергся ракетным ударам и атаке беспилотника, в результате чего 28 гражданских лиц, в том числе двое детей, получили ранения. Жилые районы и здания были значительно повреждены.