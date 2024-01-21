Силы ПВО ночью сбили 1 вражеский "шахед" из двух запущенных врагом - Генштаб

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  151969 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  186140 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  164936 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  162031 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  169598 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  169421 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  171559 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  162841 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  159686 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162080 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

Силы ПВО ночью сбили 1 вражеский "шахед" из двух запущенных врагом - Генштаб

Российские войска нанесли авиаудары с использованием беспилотников "шахед-136/131", один из которых был сбит украинской противовоздушной обороной. В результате продолжающегося конфликта более 140 населенных пунктов в разных регионах Украины подверглись артиллерийским обстрелам, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям имущества.

Война •   •  17573 просмотра
Силы ПВО ночью сбили 1 вражеский "шахед" из двух запущенных врагом - Генштаб

Еще плюс 760 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 030 человек личного состава и 6181 танков.

Война •   •  18949 просмотра
Еще плюс 760 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

За сутки произошло 80 боевых столкновений на фронте - Генштаб

За минувшие сутки на фронте в Украине произошло 80 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил. Силам обороны удалось отбить многочисленные вражеские атаки в нескольких регионах.

Война •   •  19125 просмотра
За сутки произошло 80 боевых столкновений на фронте - Генштаб

На Прикарпатье автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший

На железнодорожном переезде в селе Ямница Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль и пассажирский поезд, в результате чего пострадал водитель легковушки. Причины аварии пока не установлены.

Криминал и ЧП •   •  16017 просмотра
На Прикарпатье автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший

За сутки Силы обороны Украины нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли 9 авиационных ударов по силам противника, целями которых стали районы сосредоточения личного состава, военной техники, зенитно-ракетный комплекс, склад боеприпасов и узел связи, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  18687 просмотра
За сутки Силы обороны Украины нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб

Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет - Галущенко

По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина успешно прошла первую половину отопительного сезона, имея достаточно ресурсов для его завершения. Несмотря на потенциальные чрезвычайные ситуации, страна может импортировать электроэнергию из-за рубежа, а также полагаться на свои значительные запасы газа, угля и ядерного топлива.

Экономика •   •  18143 просмотра
Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет - Галущенко

Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время - Yonhap

Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время, а Северная Корея заявила, что готова его принять. Эта информация была передана по дипломатическим каналам, согласно сообщению Кремля.

Новости Мира •   •  15402 просмотра
Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время - Yonhap

Под Авдеевкой погибло сколько оккупантов, столько СССР потерял в Афганистане - Цехоцкий

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цегоцкий во время телемарафона заявил, что за четыре месяца под Авдеевкой погибло столько же российских солдат, сколько СССР потерял в Афганистане, предсказав подобный крах для России.

Война •   •  24038 просмотра
Под Авдеевкой погибло сколько оккупантов, столько СССР потерял в Афганистане - Цехоцкий

21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"

Сегодня, в третье воскресенье января, отмечается Всемирный день снега. Событие посвящено популяризации зимних видов спорта, и было основано Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году.

УНН Lite •   •  20699 просмотра
21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"

В Харькове открыли детский сад в метро

Новый детский сад, рассчитанный на 650 детей, открылся в подземном переходе в Харькове, Украина. По словам городского головы Игоря Терехова, это уникальное учебное пространство, открытое даже в выходные дни, планируется расширять в будущем.

Общество •   •  23942 просмотра
В Харькове открыли детский сад в метро