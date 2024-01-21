Силы ПВО ночью сбили 1 вражеский "шахед" из двух запущенных врагом - Генштаб

Ночью российские оккупанты нанесли авиационный удар, применив 2 ударных беспилотника типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в целом враг нанес: три ракетных удара (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 40 жилых домов и другая гражданская инфраструктура. говорится в сообщении

Авиационным ударам подверглись: Чернацкое и Середина-Буда Сумской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За сутки произошло 80 боевых столкновений на фронте - Генштаб