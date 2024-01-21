Сили ППО вночі збили 1 ворожий "шахед" із двох запущених ворогом – Генштаб

Уночі російські окупанти завдали авіаційного удару, застосувавши 2 ударні безпілотники типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.

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Зазначається, що загалом ворог завдав: три ракетні удари (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 40 житлових будинків та інша цивільна інфраструктура. йдеться у повідомленні

Авіаційних ударів зазнали: Чернацьке та Середина-Буда Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

За добу відбулося 80 бойових зіткнень на фронті – Генштаб