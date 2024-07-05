Эксклюзив
Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник
Эксклюзив
Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры
Эксклюзив
Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)
Эксклюзив
Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт
Эксклюзив
Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с россиянами – враги Украины - нардеп
Эксклюзив
Из-за возможного переименования Броваров в Бровари некоторые медики могут остаться без зарплаты - депутат горсовета объяснил, почему
Эксклюзив
Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева
Эксклюзив
"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город
Эксклюзив
Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025-2027 годы
Эксклюзив