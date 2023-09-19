Силы обороны уничтожили российский "Град" на Кинбурнской косе
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. Украинские воины уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" на Кинбурнской косе. Об этом сообщает ОК "Юг", передает УНН.
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"На Кинбурнской косе оккупанты коварно прятались для нанесения огневого поражения. Поражение нанесено!!! По самим оккупантам...Все, что осталось от РСЗО "Град" - куча металлолома", - сказано в сообщении.
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