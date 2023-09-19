Сили оборони знищили російський "Град" на Кінбурнській косі

Цитата

"На Кінбурнській косі окупанти підступно ховалися для нанесення вогневого ураження. Ураження нанесено!!! По самих окупантах...Все, що лишилося від РСЗВ "Град" - купа металобрухту", - сказано в повідомленні.

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На Таврійському напрямку Сили оборони за минулу добу знищили важливий об’єкт ворога.