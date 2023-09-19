Сили оборони знищили російський "Град" на Кінбурнській косі
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. Українські воїни знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" на Кінбурнській косі. Про це повідомляє ОК "Південь", передає УНН.
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"На Кінбурнській косі окупанти підступно ховалися для нанесення вогневого ураження. Ураження нанесено!!! По самих окупантах...Все, що лишилося від РСЗВ "Град" - купа металобрухту", - сказано в повідомленні.
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Додамо
На Таврійському напрямку Сили оборони за минулу добу знищили важливий об’єкт ворога.