Силы обороны в сутки поразили 5 пунктов управления и 9 районов сосредоточения личного состава оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 5 пунктов управления и 9 районов сосредоточения личного состава оккупантов в течение суток. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 5 пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны врага, 2 склада боеприпасов, 9 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта противника.
Также украинская авиация в течение текущих суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту.
В то же время за текущие сутки российские оккупанты нанесли 13 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения – 4 ракетных удара по гражданским объектам городов Днепр и Запорожье, населенного пункта Заречное Запорожской области и города Константиновка на Донетчине.
Также враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позициям наших войск вдоль линии столкновения.
Сохраняется угроза ракетных ударов захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли уже около 90 090 человек, 2916 танков и сотен единиц военной техники.