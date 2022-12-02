Сили оборони за добу уразили 5 пунктів управління та 9 районів зосередження особового складу окупантів

Деталі

Зокрема, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 5 пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони ворога, 2 склади боєприпасів, 9 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших важливих об’єкти противника.

Також українська авіація протягом поточної доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удар по його взводному опорному пункту.

Водночас за поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення – 4 ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині.

Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Зберігається загроза ракетних ударів загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 90 090 осіб, 2916 танків та сотень одиниць військової техніки.