Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За прошедшие сутки на Ореховском и Херсонском направлениях ВСУ ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

На левобережье Днепра Херсонщины враг совершил 7 штурмов наших позиций. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

Вражеские корабли в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

В течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на..:

111 оккупантов;

40 единиц вооружения и военной техники, из них:

1 танк; - 18 единиц автобронетехники;

12 артиллерийских систем;

3 гранатомета- 2 БпЛА неустановленного типа;

2 станции РЭБ;

1 аэрофотостанция;

1 лодка.

Уничтожен полевой пункт хранения боеприпасов и пункт запуска БпЛА.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 85 авиационных ударов, а также совершил 88 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

