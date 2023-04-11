Силы обороны отбили более 50 атак россиян на четырех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В течение суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 50 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено более 50 вражеских атак», - говорится в сообщении.
Сообщается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои.
«В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта», - отмечается в сообщении.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, успеха не имел.
«Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области», - информирует Генштаб.
Дополнение
Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский ранее сообщал, что оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая. Враг перешёл к "сирийской" тактике выжженной земли.