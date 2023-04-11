Сили оборони відбили понад 50 атак росіян на чотирьох напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 50 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.
«Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту», - зазначається в повідомленні.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки, успіху не мав.
«Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, та Побєда Донецької області», - інформує Генштаб.
Доповнення
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський раніше повідомляв, що оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована. Ворог перейшов до "сирійської" тактики випаленої землі.